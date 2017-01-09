Stereotaktik' Yöntemle Beyinden Biyopsi Alındı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Temiz, Balıkesir ilinden MCBÜ Hastanesine sevk edilen ve kendisine teşhis konulamayan bir hastanın, tanı konulabilmesi amacıyla stereotaktik ameliyatı ile beyinden biyopsi alındığını belirtti.



Bu ameliyatın sayılı merkezlerde yapılabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Temiz, stereotaktik ameliyatı yaptıkları Doç. Dr. Mustafa Barutçuoğlu ile AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bu girişimin, yetişmiş eleman ve yüksek maliyetli donanımlar gerektirdiğini vurguladı.



Temiz, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde ilk kez uygulanan bu yöntem ile bir hastadan beyin dokusunun birbirinden farklı ve cerrahi mesafe olarak uzak sayılabilecek iki noktasından biyopsiler alındı. Bu durum hastanın çok erken dönemde beyin kanseri tanısının konulabilmesine ve daha yaşam kalitesi bozulmadan erken tedavilerin başlanabilmesine olanak sağladı. Ayrıca bu girişimle hasta herhangi bir beyin ameliyatı gibi cerrahi travma ya da bedeni düşkünlük yaşamamış oldu. Kısa sürede yapılan girişim sonrası hasta dakikalar içinde normal günlük becerilerine kavuştu." diye konuştu.



Biyopsinin açık cerrahi ile yapılabileceği gibi stereotaktik girişim ile 3 boyutlu modelleme tekniği kullanılarak da yapılabildiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Barutçuoğlu ise "Stereotaktik girişim hasta uyutulmadan, bölgesel anestezi altında görece kolay uygulanabilen, mortalite ve morbiditesi düşük bir yöntemdir. Bu girişimin uygulanmasında beyin cerrahı, patolog ve nöroradyoloğun işbirliği gereklidir." diye konuştu.



Bu teknoloji ile beynin derin bölgelerine, yüksek riskli fonksiyonel yapılarına milimetrik hassasiyet ile ulaşmanın mümkün olduğunu belirten Barutçuoğlu, "Bu teknolojik yöntem sadece biyopsi almada etkin olmayıp halk arasında da iyi bilinen parkinson hastalığı gibi birçok hareket bozukluğu hastalıklarında da titreme ve benzer bulguların iyileştirilmesinde yüksek etkinlikle kullanılabilmektedir." diye konuştu.



Kendisine yaklaşık 3 aydır teşhis konulamadığı belirten hasta Emin Özerbaş (69) da yaklaşık 3 ay önce ilk nöbeti geçirdiğini ve bir gün konuşamadığını kaydetti.



Özerbaş, "Hastaneye gittik, teşhis konulamadı, geçtiğimiz ay ikinci nöbet geldiğinde hiç konuşamadım. Hastaneye kaldırdılar ve 1 aylık zaman zarfında 9 doktor ve 1 profesör muayene etti, bir şey bulamadılar ve hastalığıma teşhis koyamadılar. Manisa'ya sevk edildikten sonra burada gerekli filmler çekildi ve ameliyata alındım. Şu an gayet iyiyim, biyopsi sonuçlarını bekliyorum." diye konuştu.



Hasta Özerbaş'ın kızı Fatma Yılmaz ise konuşamama ve bilinç kaybı nedeniyle babasını hastaneye kaldırdıklarını ve uzun bir süre hastalığına teşhis konulamadığını, biyopsi sonrasında babasının bilincinin açılarak konuşmaya başladığını söyledi.



Babasının hastalığına teşhis konulabilmesi için doktorların bir tedavi yöntemi olduğunu söylendiğini anlatan Yılmaz, internetten yaptığı araştırmalar ve doktorlarının da verdiği destekle yaptıkları girişim sayesinde İstanbul'dan cihazı temin ederek, stereotaktik ameliyatı ile babasının beyninden biyopsi alındığını anlattı.



Eşinin ameliyat öncesinde kendisi dahil kimseyi tanıyamadığını belirten Kamile Özerbaş (68) ise şu an durumunun gayet iyi olduğunu, sonuca göre tedavi belirleneceğini anlattı.