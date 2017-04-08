Stepne Hırsızları Yol Kapanarak Yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, araçlardan stepne çalarak kaçan 3 kişi, İzmit'e kadar yaşanan kovalamacanın ardından polisin yolu kapaması sonucu yakalandı.



Körfez'de araçların stepnelerini çalan 3 kişi, lastikleri 06 EB 6538 plakalı araca yükledi. Devriye gezen polisler, hırsızlık yapan kişileri durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayaran 3 kişi, hızla kaçmaya başladı. Polis aracı takip ederken, güzergahlarda bulunan polisler önlem aldı. Körfez'den İzmit'e kadar yaşanan kovalamacanın ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Yenidoğan mevkiinde yolu kapattı. Araçtan inen 3 kişi kaçmaya çalıştı. Etrafları sarılan 3 kişi yakalandı. Polis araçta bulunan lastiklere el koyarken, 3 kişi gözaltına alınarak Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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