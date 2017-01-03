FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda karşılaştığı Polonya'nın Stelmet takımını 84-66 yendi.
Zielona Gora şehrindeki Rekreacyjno Sportowe Salonu'nda oynanan maçta ev sahibi Stelmet, ilk periyodu 21-15, devreyi de 45-41 üstün tamamladı. Beşiktaş Sompo Japan, 3. periyodu 55-61 önde geçerken, karşılaşmayı da 66-84 kazandı.
Bu sonuçla Siyah-beyazlı takım, grubunda 9. galibiyetini alırken, Stelmet ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı. - Gora
Stelmet: 66 - Beşiktaş Sompo Japan: 84
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda karşılaştığı Polonya'nın Stelmet takımını 84-66 yendi.
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda karşılaştığı Polonya'nın Stelmet takımını 84-66 yendi.
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