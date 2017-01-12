Steinmeier-Şükri Görüşmesi

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail ile Filistin sorununa ilişkin barış perspektifinin kalıcı olması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini söyledi.



Steinmeier, başkent Berlin'de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükrü ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Orta Doğu'da barış perspektifine 2 devleti çözüm ile ulaşılabileceğinin bir gerçek olduğunu ifade etti.



İsrail ve Filistin için güvenlik sağlandığında ve iki ülkenin barış içinde yan yana olduklarında bunun gerçekleşeceğini belirten Steinmeier, "Bu alandaki barış perspektifinin kalıcı olmasına yönelik çabalarda ısrarlı olmak gerekiyor. Şu anda bu zor olsa da." dedi



Görüşmede Suriye konusunun da ele alındığını ifade eden Steinmeier, oradaki durumun hala dehşet verici olduğuna işaret ederek, çatışmaların kısmen azalmasına rağmen uluslararası kuruluşların insanlara gerekli insani yardımı yapamadığını belirtti.





Suriye konusunda özellikle Rusya ve Türkiye tarafından yürütülen çabaları da ele aldıklarını aktaran Steinmeier şimdi, yapılacak toplantılardan sonra Birleşmiş Milletler'in (BM) yönetiminde bir sürece girilmesini ümit ettiğini kaydetti.





Steinmeier, Suriye konusunda herkesin desteğine ihtiyaç duyulmasından dolayı bunun gerekli olduğunu ifade etti.



Trump'ın basın toplantısına ilişkin değerlendirme



ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump'ın dün gerçekleştirdiği basın toplantısına ilişkin bir soruya da Steinmeier, Trump'ın yaptığı açıklamalarda bütünlük içinde bir dış politika konseptini görmediğini söyledi.





Her başkanın öncelikle kendi tarzını bulması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, "Bunun sürekli bir şekilde Twitter'den yapılabileceğini düşünemiyorum. En azından ben, bir dış politika konseptini 140 karakterle yapacak durumda değilim." dedi.





Mısır Dışişleri Bakanı Şükri de Libya'daki duruma işaret ederek, bu ülkede istikrarı sağlamak ve yeniden devlet yapısının inşa edilmeye çalışılması gerektiğini söyledi.





Almanya ile ilişkileri daha da derinleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Şükri, Mısır'da faaliyet gösteren yabancı sivil toplum örgütlerinin ve Alman vakıflarının da geçmişteki statüsüne dönerek olumlu çalışmalarını sürdürmeleri için çalıştıklarını kaydetti.