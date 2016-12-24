Stefanos Dedas: "Maçı Değiştiren Adam Earl Clark Oldu"

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, maçı değiştiren ismin Earl Clark olduğunu söyleyerek, "O Türkiye liginin en iyi oyuncularından" dedi.



Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda oynadığı Beşiktaş Sompo Japan'a 67-60 mağlup oldu. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas karşılaşmayı değerlendirdi.



Karşılaşmada sonuna kadar mücadeleyi bırakmadıklarını söyleyen Dedas, "Tek bir şutla maçı kafa kafaya getirebilirdik. Oyuncularımın çabalarından dolayı tatmin olduğumu söyleyebilirim. Güçlü takımlara karşı hep iyi mücadele ediyoruz fakat kazanamıyoruz. Artık önümüzdeki haftaki TED Kolejliler maçına odaklanacağız. O maçı kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz. Maçı değiştiren adam Earl Clark oldu. O Türkiye ligini en iyi oyuncularından biri. Eğer onun yerinde başka bir oyuncu oynasaydı belki galip gelebilirdik" diye konuştu. - İSTANBUL