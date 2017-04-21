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Steak Burger
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Steak Burger

Güzel ve lezzetli burgerler yapmak için siz de Chef's Table Mutfak Akademisi'ndeki yerinizi alın.

Steak Burger

Güzel ve lezzetli burgerler yapmak için siz de Chef's Table Mutfak Akademisi'ndeki yerinizi alın.

"Nefis ve doyurucu lezzet kombinasyonlarının bir burgerde birleşmesi, sizleri bu çok keyif alıp, her zaman yapmaktan keyif alacağınız steak yapısındaki burgerlerin yapımı ve detayları için bekliyoruz. Grand Burger'dan Islak Hamburger'e en özel burgerlerı hazırlamayız uzman eğitmenlerimiz eşliğinde uygulamalı olarak öğreneceğiz."

Islak hamburger

Grand burger

Closlaw salatası

Çikolatalı süt burger

Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.

Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.

Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.

Derslerin telafisi yapılmamaktadır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi

Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12

Başlangıç Saati : 21.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Steak Burger

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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