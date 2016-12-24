Status Quo Gitaristi Rick Parfitt Hayata Veda Etti





İngiliz Status Quo adlı müzik grubunun söz yazarı ve gitaristi Rick Parfitt 68 yaşında hayata veda etti.



Parfitt'in ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ünlü müzisyenin ağır bir enfeksiyon geçirdiği ve İspanya'nın Marbella kentinde yaşamını yitirdiği belirtildi.



Rick Parfitt 'Electric' adlı son turnesi kapsamında geçen yıl 14 Haziran'da Expo Antalya 2016'da konser vermişti. Konserin ardından ekibiyle otele geçen Parfitt gece kalp krizi geçirmişti. Kalbi duran sanatçı doktorların çabasıyla yeniden yaşama döndürülmüştü.



50 yıllık Status Quo kariyerinden sonra sağlık sorunları nedeniyle gruptan ayrılan Rick Parfitt solo kariyeri kapsamında gelecek yıl bazı projeleri hayata geçirmeyi planlıyordu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Quo Gepost: 24 december 2016