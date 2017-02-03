Stat Çatısı Hasar Aldı, Emre Çolak'ın Maçı Ertelendi

La Liga'da bu akşam oynanacak Deportivo La Coruna-Real Betis maçı ev sahibi takımın stadının fırtınada hasar alması nedeniyle ertelendi.



La Liga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu akşam Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo La Coruna ile Real Betis arasında oynanacak karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Açıklamada Riazor Stadı'nın çatısının olumsuz hava koşulları nedeniyle hasar gördüğü bildirilirken, karşılaşmanın oynanacağı tarihin daha sonra belirleneceği ifade edildi. - İSTANBUL