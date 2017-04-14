Startup Weekend "Kalkınma İçin Teknoloji" Temasıyla Adana'da

Her hafta sonu dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen Startup Weekend etkinliği Adana'da Çukurova Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde girişimcileri bir araya getirecek.



Dünyanın önde gelen girişimcilik etkinliği olan Startup Weekend, "Kalkınma için Teknoloji" temasıyla Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası, Çukurova Teknokent, Teknoloji Transfer Ofisi ve Stage-Co işbirliğinde, 28 -30 Nisan tarihleri arasında Çukurova Kalkınma Ajansı binasında girişimci gençlere kapılarını açacak.



28 Nisan Cuma akşam saat 18: 00'de Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası ve Çukurova Teknokent'ten yetkililerin açılış konuşması ile başlayacak olan etkinlik, Stage-Co kurucusu Patrick Bosteels'in kolaylaştırıcılığı ile iş fikri olan girişimci gençlerin ekip oluşturmalarına dönük hareketli bir akış ile devam edecek.



İş fikri olsun olmasın, girişimcilik ile ilgilenen herkesin katılabileceği bu yarışmada, yazılımcılar, tasarımcılar, iş geliştirme ve pazarlamacılardan oluşan ekipler kurulacak, iş fikirleri oluşturulacak ve Yalın Girişim, sunum teknikleri gibi eğitimler ve tecrübeli mentorlerin desteğiyle, 30 Nisan Pazar akşamı jüriye sunulacak bir iş modeli oluşturulacak.



Startup Weekend Adana etkinliğine katılımcıların ağırlıklı olarak Çukurova Bölgesi'ndeki üniversite öğrencilerinden olması bekleniyor, ancak etkinlik her yaştan katılımcıya açık. Cuma akşamından Pazar akşamına dek dileyen kişiler uyku tulumları ile ve dilerlerse çadırları ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından ayrılan alanlarda geceleyebilecekler.



Kazanan ekibe Çukurova Teknopark'ta ücretsiz ofis kullanımı hediye edilecek.



Startup Weekend Adana'yı #SWAdana hashtagi ile sosyal medyadan takip etmek mümkün. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye Çukurova Kalkınma Ajansı ve 'startupweekendadana.eventbrite.com' adreslerinden ulaşılabilir. - ADANA