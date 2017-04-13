Start-up Hikayeleri: Bitti Gitti



Eller kirlenir, zihin temizlenir. Bitti Gitti 2013 yılında mühendis ve tasarımcı Erbil Sivaslıoğlu tarafından bu doğrultuda kuruldu ve bugüne kadar 5.000'den fazla bireye, onlarca sektöründe lider markaya keyifli alışkanlıklar kazandırmaya devam ediyor.



Serigrafi baskılardan, kendi kameranı yapmaya, defter dikiminden, ahşap serüvenlerine kadar pek çok geleneksel tekniğin hem bireylerin gündelik hayatında hem de AirBnb, Google, Unilever gibi markaların vazgeçilmezi olduğu hakkında keyifli bir konuşma.



Erbil Sivaslıoğlu'dan;



Bitti Gitti'nin kuruluş hikayesini,



Keyifli alışkanlıklar, sürdürülebilir gelişim tavsiyelerini,



Adaptasyonu yüksek ürünlerle bireylerden, sektöründe lider kurumlara özgün iş birliği hikayeleri.



Ve en önemlisi, bir girişimci olarak senin de Bitti Gitti teknikleriyle nasıl hayatına keyifli alışkanlıklar kazandırabileceğini konuşmak için Workinton Levent'te buluşuyoruz.



https: //startuphikayeleribittigitti.eventbrite.com



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Workinton Levent



Mekan Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199



Başlangıç Saati : 13.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Start-up Hikayeleri: Bitti Gitti



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır