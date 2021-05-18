STARcoin ne kadar? Elon Musk'ın paylaştığı coin StarBase kaç dolar, kaç TL?

Starbase ne kadar? Elon Musk'ın paylaştığı bir coin daha büyük ilgi görerek piyasa değerini artırdı. Starbase adı verilen coin ayrıca Starcoin olarak da geçmekte. Elon Musk'ın Twitter'da Starbase yazan bir fotoğrafı paylaşmasının ardından STARcoin ne kadar? Elon Musk'ın paylaştığı coin StarBase ne kadar oldu? sorularının yanıtları merak edildi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattığı iddia edilmişti. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi. Bunun ardından bir coini daha paylaşarak %5000 değer kazanmasını sağladı. STARcoin ne kadar? Elon Musk'ın paylaştığı coin StarBase ne kadar oldu?

STARBASE STARCOIN NE KADAR OLDU?

Kripto para manipülatörü Elon Musk'ın "STARBASE" fotoğraflı paylaştığı tweet sonrası STAR coin %5000 yükseldi. Starbase Coin şu saatlerde 0.07 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ELON MUSK'TAN STARBASE PAYLAŞIMI

Twitter hesabından Starbase fotoğrafı paylaşan Elon Musk'ın bu tweetinin ardından Starbase Coin de büyük bir yükseliş yaşandı.

Twitter'dan Mayıs ayının paylaşım yapan Musk, SpaceX fırlatma merkezlerinin bulunduğu Teksas'taki kasabaya yeni isim önermişti.

Musk, Boca Chica Village'ın adının Starbase (Yıldız üssü) olarak değiştirilmesini teklif etti. Musk paylaşımında, "Oradan Mars'a, dolayısıyla yıldızlara" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK BITCOIN İLE ALIM SATIMA SICAK BAKMAMIŞTI

Twitter hesabından 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin'i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin'in harcadığı enerjinin yüzde 1'inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" diyen Tesla CEO'su Elon Musk, Pazartesi günü de, şirketin bilançosunda yer alan Bitcoin varlıklarını sattıklarına ilişkin haberleri yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Musk, "Spekülasyonlara açıklık getirmek için, Tesla hiç Bitcoin satmadı" dedi.

Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 42,207.29 ve 45,748.54 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 7.00 artışla 45,270.32 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolar artışla 844 dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 3,129.01 ve 3,565.95 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 9.23 artışla 3,448.15 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 10.76 ve piyasa hacmi de yaklaşık 26 milyar dolar artışla 394 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 486.00 ve 542.33 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 7.94 artışla 524.57 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 17.68 ve piyasa hacmi de yaklaşık 5.0 milyar dolarlık artışla 80 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 2.0 trilyon 81 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Tüm piyasalara gelen genel alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca beş birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 9,888 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.2'sini Bitcoin, yüzde 18.8'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 222 milyar dolar düzeyindeydi.

STAR COIN NEDİR?

Bitcoin'den Esinlenildi ve Kripto Para Birimini Yeniden Oluşturuldu

Starcoin, gelişmiş güvenlik ve makul performans ile Bitcoin'den ilham almıştır.

PoW algoritmasını geliştirerek ve çok katmanlı bir ağ sunarak Bitcoin'in olağanüstü güvenlik mekanizmasını devralır ve yüksek işlem hacmi yeteneği sağlarız.

Dahası, altyapısal kripto para biriminin güvenliğini ve istikrarını garanti edebilecek ve DApp'ler için performans gereksinimini karşılayabilecek katmanlı bir Akıllı Sözleşme Modeli oluşturuyoruz.