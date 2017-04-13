Starbucks, Çalışanlarının Ailelerini de Sigortalayacak

Starbucks, Çin'de çalışanlarını güvence altına almak için farklı bir yönteme başvurdu. Starbucks, çalışanların ailelerini de sigortalayarak hastalanmalarını engellemek istiyor.



Starbucks'ın 1 Haziran'da başlayacağını duyurduğu 'Starbucks Çin Aile Bakım Programı', Çin'deki 10 binden fazla Starbucks çalışanının ailesiyle birlikte sigortalanarak, hastalıklardan korunmasının amaçlandığı belirtiliyor. Dev kahve zincirinin Amerika haricinde yurt dışında en hızlı büyüyen pazarı olan Çin'e gösterdiği önemin böylelikle her geçen gün arttığı da görülüyor.



Starbucks CEO'su Howard Schutlz yaptığı açıklamada "Kritik bir hastalık durumda bulunan yaşlı ailelerin bakımı ve güvence altına alınması sorumluluğumuz altında olmalı ve Çin'deki aile kültürüne gösterdiğimiz saygının bir parçası olarak görülmelidir" diye konuştu.



Starbucks'ın sigorta programı, çalışanların yüzde 70'inin finansal yardıma başvurarak aileleri için sağlık sorunlarına çözüm bulmaya çalışmalarından sonra devreye sokulmuş. Çalışanların yalnız yaşayan yüzde 80'lik kısmı ise geleceklerinde aile bakımını karşılayamacaklarından tedirgin olarak programa başvurma ihtiyacı hissetmiş.