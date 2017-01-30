Starbucks, Trump'a Karşı 10 Bin Mülteci Çalıştıracak

ABD'li kahve devi Starbucks, ABD Başkan'ı Trump'ın mülteci ve göçmenlerle ilgili kararının ardından, 5 yıl içinde faaliyet gösterdikleri 75 ülkede 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini açıkladı.

''YENİ YÖNETİMİN KARARINI DESTEKLEMİYORUZ''

7 Müslüman ülkenin ABD'ye girişini 90 gün boyunca yasaklayan kararnamenin ardından, Starbucks CEO'su Howard Schultz çalışanlarına bir mektup göndererek, "Yeni yönetimin, her geçen gün etkisini daha ciddi olarak gösteren kararlarını ne destekliyoruz ne de bu kararlara sessiz kalacağız." dedi.

''İSTİHDAMI ARTTIRACAĞIZ''

Schultz, insani şartlarda yaşamak için ülkesini terk edenleri istihdam etmek için gösterdikleri çabayı arttıracaklarını söyledi ve ekledi, "Önümüzdeki 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğiz."