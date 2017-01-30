Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Starbucks, Trump'a Karşı 10 Bin Mülteci Çalıştıracak
Ara
BİST 85.302 %1,76
DOLAR 3,8345 %-0,86
EURO 4,1019 %-1,01
PARİTE 1,0695 %-0,04
ALTIN 146,62 %-1,17
FAİZ 11,29 %-0,70
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Starbucks, Trump'a Karşı 10 Bin Mülteci Çalıştıracak

ABD'li kahve devi Starbucks, ABD Başkan'ı Trump'ın mülteci ve göçmenlerle ilgili kararına tepki olarak 5 yıl içinde faaliyet gösterdikleri 75 ülkede 10 bin mülteciye iş imkanı sağlayacak.

Starbucks, Trump'a Karşı 10 Bin Mülteci Çalıştıracak

ABD'li kahve devi Starbucks, ABD Başkan'ı Trump'ın mülteci ve göçmenlerle ilgili kararının ardından, 5 yıl içinde faaliyet gösterdikleri 75 ülkede 10 bin mülteciyi istihdam edeceğini açıkladı.

''YENİ YÖNETİMİN KARARINI DESTEKLEMİYORUZ''

7 Müslüman ülkenin ABD'ye girişini 90 gün boyunca yasaklayan kararnamenin ardından, Starbucks CEO'su Howard Schultz çalışanlarına bir mektup göndererek, "Yeni yönetimin, her geçen gün etkisini daha ciddi olarak gösteren kararlarını ne destekliyoruz ne de bu kararlara sessiz kalacağız." dedi.

''İSTİHDAMI ARTTIRACAĞIZ''

Schultz, insani şartlarda yaşamak için ülkesini terk edenleri istihdam etmek için gösterdikleri çabayı arttıracaklarını söyledi ve ekledi, "Önümüzdeki 5 yıl içinde 10 bin mülteciyi istihdam edeceğiz."

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Howard Schultz, Starbucks, Istanbul, İstanbul, Müslüman, Mülteci, Amerika, Abd