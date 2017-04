Star Wars Vııı: The Last Jedi Fragmanı Yayınlandı

Star Wars hayranlarının merakla beklediği üçüncü serinin ikinci filmi olarak çıkacak olan Star Wars VIII: The Last Jedi fragmanı yayınlandı.



Milyonlarca hayranı olan bilim-kurgu yapımı kült film serisi Star Wars'ın son üçlemesinin ilk filmi Star Wars: The Force Awakens, 2015 yılında izleyiciyle buluşmuştu. Serinin dışında başka bir hikayeyi konu edinen Star Wars: Rogue One ise yine büyük beğeni almış fakat klasikleşen Luke Skywalker, Rey ve Finn'i izleyebileceğiz.