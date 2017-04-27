Star Wars: Son Jedi Filmi
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Rey, efsanenin ikinci bölümünde de Finn, Poe ve Luke Skywalker ile destansı yolculuğuna devam ediyor.
Yönetmen: Rian Johnson
Senaryo: Rian Johnson, George Lucas
Oyuncular: Daisy Ridley, Tom Hardy, Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Billie Lourd, Oscar Isaac, Andy Serkis, Gwendoline Christie, John Boyega, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson, Laura Dern, Benicio Del Toro, Warwick Davis, Gareth Edwards, Peter Mayhew, Lupita Nyong'o, Anthony Daniels, Jimmy Vee , Tim Rose, Gary Barlow, Adrian Edmondson, Togo Igawa, Antonio Lujak, Akshay Kumar, Crystal Clarke, Mark Lewis Jones, Mike Quinn, Dante Briggins, Tyrone Love, Aki Omoshaybi, Stephen Rollins, Ross Moneypenny
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Star Wars: The Last Jedi
Yapımcı Firma: Bad Robot, Lucasfilm
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik
Vizyon Tarihi: 15.12.2017
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