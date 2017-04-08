Star Wars'ın 40. Yılına Özel, Sınırlı Sayıda Pikap Üretildi

George Lucas tarafından yaratılan ve öncelikle filmleriyle tanınarak sonraki yıllarda çizgi roman, bilgisayar ve konsol oyunları, televizyon yapımları gibi birçok alanda ününü oldukça başarılı bir şekilde sürdürmeyi başaran efsanevi seri Star Wars, dünyanın çeşitli ülkelerinden kendine edindiği geniş hayran kitlesi sayesinde günümüzün en çok konuşulan yapımlarından birisi olamaya devam ediyor.



Kurgusal bir evren ve marka olarak günümüze kadar ulaşmayı başaran Star Wars serisinin hem 40. yılına özel hem de Record Store Day'in 10. senesine özel, sınırlı sayıda hazırlanan ve serinin hayranlarına sunulan bir pikap geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıktı.







Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de, 20th Century Fox tarafından Star Wars (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlandığı düşünüldüğünde günümüze dek hayranlarının git gide artması, serinin ne kadar çok rağbet gördüğünü ve beğenildiğini anlatmaya yetiyor.



Bu durumu gözeten Crosley Radio, Star Wars'ın 40. yılını ve Record Store Day'in 10. senesini kutlama amacıyla bu özel pikabı sınırlı sayıda üretti.



Üzerinde Prenses Leia ve Luke Skywalker'in bulunduğu pikabın, sanatçıların özel şarkılar yayınladığı, müzik mağazalarında keyifli etkinliklerin düzenlendiği ve Star Wars'ın 40. yılının kutlanacağı 22 Nisan'da net bir şekilde duyurulması bekleniyor. Bluetooth, stereo hoparlör ve kulaklık girişine sahip olan bu cihaza sahip olmak isteyenlerin, tahmin edilenlere göre, 110 dolarlık bir bütçeyi gözden çıkarmaları gerekiyor.



