Star Wars İçin Büyük 4k Sürprizi!

En simgesel film serilerinden biri olan ve neredeyse her formatta karşımıza çıkan Star Wars, Rouge One'ın yönetmeni Gareth Edwards'ın sunduğu bilgiye göre, restore edilmiş bir 4K sürümüne de sahip.



Total Film ile konuşan Edwards, George Lucas'ın 1977 yılındaki orijinal Star Wars IV: A New Hope (Yıldız Savaşları 4: Yeni Bir Umut) filminin restore edilmiş bir 4K sürümünü izlediğini ve bu filmi, Rouge One için "ev ödevi" olarak kullandığını söylemekteydi. Rouge One'ın doğrudan A New Hope ile ilgili olmasından dolayı Edwards'ın orijinal filmi izlemiş olması oldukça mantıklı ancak filmin, henüz resmi olarak açıklanmasa da, bir 4K sürümünün bulunuyor olması, hayran kitlesini heyecanlandırmaya yetiyor.



4K sürümü, kırk yaşına giren bir film için daha önce görülmeyen pek çok detayı ortaya çıkartacaktır. Film, şimdiden pek çok format için yeniden düzenlenmiş durumda. Ancak bir 4K sürümünün zaten var olduğu bilgisi, daha da iyi bir seçenek arayanlar için iyi bir haber. Fakat bu sürümün ne zaman yayınlanacağı büyük bir sır olarak karşımızda duruyor...