Star TV Yayın Akışı (31 Aralık Cumartesi)

Star TV, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Star TV'nin genel yayın yönetmeni Ömer Özgüner'dir. Star TV, 1 Mart 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalıdır. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, özellikle dizileri, yarışma programları ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç yayınlarıyla öne çıkmaktadır. Star TV'yi bünyesinde bulunduran Işıl Televizyon Yayıncılık'ın yüzde 99,99 hissesinin Doğuş Yayın Grubu'na yapılan anlaşmalar sonucu 327 milyon dolar karşılığı 17 Ekim 2011 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'na satılmıştır. Star TV, 4 Temmuz 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. 31 Aralık Cumartesi günü Star TV izleyicileri neler izleyecek?
05.30 PULSAR
07.00 PULSAR
08.00 AH NEREDE
10.00 STAR LİFE
12.00 KARAOĞLAN GELİYOR
14.00 AXEL: MİNİK DEV KAHRAMAN
15.15 SİYAH İNCİ
17.00 ARABESK
18.45 STAR HABER
20:00 BABAM SÖZ VERDİ 2
21.15 KAÇMA BİRADER
23.15 TARKAN YILBAŞI ÖZEL
01.15 ZEKİ MÜREN'İN UNUTULMAZ ŞARKILARI
02.15 TÜRK MÜZİĞİ
04.00 HAYAT SEVİNCE GÜZEL