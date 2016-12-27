Star TV Yayın Akışı (27 Aralık Salı)

Star TV, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Star TV'nin genel yayın yönetmeni Ömer Özgüner'dir. Star TV, 1 Mart 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalıdır. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, özellikle dizileri, yarışma programları ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç yayınlarıyla öne çıkmaktadır. Star TV'yi bünyesinde bulunduran Işıl Televizyon Yayıncılık'ın yüzde 99,99 hissesinin Doğuş Yayın Grubu'na yapılan anlaşmalar sonucu 327 milyon dolar karşılığı 17 Ekim 2011 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'na satılmıştır. Star TV, 4 Temmuz 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. 27 Aralık Salı günü Star TV izleyicileri neler izleyecek?
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET
09:45 DUYMAYAN KALMASIN
12:30 AŞKA TUTSAK
13.45 EZGİ SERTEL İLE LEZZETİN HARİTASI
14:45 BENİ AFFET
16:15 ZUHAL TOPAL'LA
19:00 STAR HABER
20:00 ANNE
23:45 YERLİ DİZİ
02:30 AŞKA TUTSAK
03:30 HANIM KÖYLÜ
04:30 ANNE