Star TV Yayın Akışı (24 Aralık Cumartesi)

Star TV, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Star TV'nin genel yayın yönetmeni Ömer Özgüner'dir. Star TV, 1 Mart 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalıdır. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, özellikle dizileri, yarışma programları ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç yayınlarıyla öne çıkmaktadır. Star TV'yi bünyesinde bulunduran Işıl Televizyon Yayıncılık'ın yüzde 99,99 hissesinin Doğuş Yayın Grubu'na yapılan anlaşmalar sonucu 327 milyon dolar karşılığı 17 Ekim 2011 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'na satılmıştır. Star TV, 4 Temmuz 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. 24 Aralık Cumartesi günü Star TV izleyicileri neler izleyecek?

05.15 GÜZEL KÖYLÜ

07.00 PULSAR

07.45 SÜRTÜK

10.00 STAR LİFE

12.30 KARA SEVDA

15.45 HAYAT BAZEN TATLIDIR

19:00 STAR HABER

20:00 SABİT KANCA 2

21.45 YÜKSEK SOSYETE FİNAL

00.45 ANNE

02.45 SABİT KANCA 2

04.15 TÜRK MÜZİĞİ