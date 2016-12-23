Star TV Yayın Akışı (23 Aralık Cuma)

Star TV, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Star TV'nin genel yayın yönetmeni Ömer Özgüner'dir. Star TV, 1 Mart 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalıdır. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, özellikle dizileri, yarışma programları ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç yayınlarıyla öne çıkmaktadır. Star TV'yi bünyesinde bulunduran Işıl Televizyon Yayıncılık'ın yüzde 99,99 hissesinin Doğuş Yayın Grubu'na yapılan anlaşmalar sonucu 327 milyon dolar karşılığı 17 Ekim 2011 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'na satılmıştır. Star TV, 4 Temmuz 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. 23 Aralık Cuma günü Star TV izleyicileri neler izleyecek?

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET

09:45 DUYMAYAN KALMASIN

12:30 AŞKA TUTSAK

13.45 EZGİ SERTEL İLE LEZZET HARİTASI

14:45 BENİ AFFET

16:15 ZUHAL TOPAL'LA

19:00 STAR HABER

20:00 KİRALIK AŞK

23:45 YERLİ DİZİ

02:30 AŞKA TUTSAK

03:30 HANIM KÖYLÜ

04:30 YERLİ DİZİ