Star TV Yayın Akışı (17 Aralık Cumartesi)

Star TV, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanalıdır. Star TV'nin genel yayın yönetmeni Ömer Özgüner'dir. Star TV, 1 Mart 1989 yılında Ahmet Özal ve Cem Uzan tarafından kurulan, Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalıdır. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, özellikle dizileri, yarışma programları ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç yayınlarıyla öne çıkmaktadır. Star TV'yi bünyesinde bulunduran Işıl Televizyon Yayıncılık'ın yüzde 99,99 hissesinin Doğuş Yayın Grubu'na yapılan anlaşmalar sonucu 327 milyon dolar karşılığı 17 Ekim 2011 tarihinde Doğuş Yayın Grubu'na satılmıştır. Star TV, 4 Temmuz 2013'ten itibaren 16:9 geniş ekran formatına geçmiştir. 17 Aralık Cumartesi günü Star TV izleyicileri neler izleyecek?
06:15 PULSAR
07.00 PARAMPARÇA
10.00 STAR LIFE
12:00 KALBİMİN EFENDİSİ
14:00 CESUR VE GÜZEL
16:45 ANNE
19:00 STAR HABER
20:00 YÜKSEK SOSYETE
23:30 M.Ö. 10000
01:30 M. Ö 10000
03:50 HANIM KÖYLÜ
04.50 YÜKSEK SOSYETE