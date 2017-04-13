Star Rafinerisindeki Eylem Bugün de Sürüyor
Star Rafinerisinde 10 Nisan'da başlayan işçi eylemi bugün de devam ediyor.
Star Rafinerisinde 10 Nisan'da başlayan işçi eylemi bugün de devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com
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