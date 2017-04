Star Rafinerisi ve Petkim'de Eylem İkinci Gününde

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki SOCAR'ın Star Rafinerisi'nde çalışan 132 işçinin PETKİM bünyesine almak istemesine karşı işçilerinin dün fabrika önünde başlattığı eyleme TÜPRAŞ'tan destek geldi. TÜPRAŞ işçileri, destek için PETKİM'e yürüdü.



Şu an PETKİM'de çalışan ve inşaatın bitmesinin ardından Star Rafinerisi'ne geçecek olan Petrol-İş üyesi 132 işçiye, iddiaya göre, 12 Nisan'a kadar PETKİM bünyesine geçmeleri aksi takdirde işten çıkartılacakları bildirildi. 132 işçinin PETKİM'e geçmesiyle Star Rafinerisi'nde sendikalı işçi kalmasının istendiği ileri sürüldü. PETKİM ve Star Rafinerisi işçileri ile dün fabrika önünde eylem başlattıı. İşçilerin eylemine Petrol-İş Sendikası'na bağlı diğer tesisler çalışan işçilerden de destek geldi. Tüpraş işçileri de vardiya çıkışında Petkim ve Star işçisine destek ziyaretine gitmek istedi ancak beklemedikleri bir engelle karşılaştı. Bunun üzerine kortej oluşturup Petkim'e yürüyüşe geçti. Star Rafinerisi ile Petkim işçileri de Tüpraş işçilerini karşılamak üzere Petkim'in A-B kapılarına giden kavşağa yürüdü. İşçiler yol boyunca, "Direne direne kazanacağız", "İşveren baksana kaç kişiyiz saysana", "Birlik mücadele zafer" sloganları attı.



Kavşakta buluşan işçiler sloganlar eşliğinde Petkim B Kapısı'na yürüdü. Petrol-İş Aliağa Şubesi Başkanı Ahmet Oktay Petkim, TÜPRAŞ ve Star işçilerine yönelik bir konuşma yapıp destek ve dayanışmalarından dolayı TÜPRAŞ işçisine teşekkür etti.



Petrol İş Genel Mali Sekreteri Turgut Dusova, burada işçilere yönelik bir konuşma yaptı. Dusova "Bugün burada sadece iki fabrikadan işçilerle toplandık. Yarın 10 bin, 30 bin oluruz, hepimiz buraya toplanırız. Bizler müzakereye açığız, konuşmaya açığız" dedi. İşçilerin, eylemi sürüyor. - İzmir