Star'ın Ağzındaki Bandın Sırrı

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'nin görme engelli eşi Magie Moore, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı törenlerine 'Star' adlı rehber köpeği ile katıldı. Magie Moore, üzerinde akreditasyon kartı bulunan rehber köpeğiyle tören alanındaki yerini aldı.



AĞZINA BANT TAKILDI



Törenin başından sonuna kadar bulunduğu yerde sessizce bekleyen rehber köpek 'Star' ın ağzına takılan siyah bant, boynundaki akreditasyon kartı kadar dikkati çekti. Söz konusu bantlar köpeklerin her hangi bir nedenle ısırması ya da havlamasına engel olmak için kullanılıyor.



GEÇİCİ OLARAK TAKILIYOR



Ancak "star" geçici sürelerle kullanılan bu bantlara kendisi için ihtiyaç olmadığını gösterdi. Törenlerin başından sonuna kadar sahibinin ayaklarının dibinde sessizce bekledi.



BÜYÜKELÇİ TEŞEKKÜR ETTİ.



İngiliz Büyükelçi Richard Moore da eşinin rehber köpeği 'Star'a akreditasyon kartı çıkaran Kültür ve Turizm Bakanlığı'na twitter hesabından teşekkür etti. Büyükelçi Moore, kişisel twitter hesabından eşi Magie Moore'un rehber köpeği için çıkarılan 'diplomatik misafir kartı'nın fotoğrafını paylaştı. Moore, Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajında "Tebrikler@TCKulturTurizm. Rehber köpeklerin üstlendiği hayati önemdeki görevin harika biçimdeki takdiri. Gururla takacak@rehberkopekler ifadelerini kullandı. - İstanbul