Stand Up Show 'Sonra Devam Ederiz'
Dikkat Sağlığa Zararlı Bir Gösteridir!
Dikkat Sağlığa Zararlı Bir Gösteridir! Gülmekten Karnınız Ağrıyabilir!
Tür: Stand Up
Yaş Sınırı: 15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Oyuncular: Kaan Yaralı
Web Sitesi: http://www.boyozakademi.com
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Karşıyaka
Mekan : Boyoz Akademi Sanat Merkezi
Mekan Adresi : 1713 sokak no: 38 (tiyatro sokağı)
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Stand Up Show 'Sonra Devam Ederiz'
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io