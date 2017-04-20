Stand Up Show 'Sonra Devam Ederiz'

Dikkat Sağlığa Zararlı Bir Gösteridir!

Stand Up Show 'Sonra Devam Ederiz'

Dikkat Sağlığa Zararlı Bir Gösteridir! Gülmekten Karnınız Ağrıyabilir!


Tür: Stand Up


Yaş Sınırı: 15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Oyuncular: Kaan Yaralı


Web Sitesi: http://www.boyozakademi.com

15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Karşıyaka

Mekan : Boyoz Akademi Sanat Merkezi

Mekan Adresi : 1713 sokak no: 38 (tiyatro sokağı)

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Stand Up Show 'Sonra Devam Ederiz'

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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