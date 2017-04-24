Stand - Up Sanatçısı Cem İşçiler Beğeniyle İzlendi

Samandağ Belediyesi ve yerel işletmelerin katkılarıyla gerçekleşen stand up beğeniyle izlendi.

Samandağ Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, Samandağlı sanat sevenlere keyifli anlar yaşattı. Cem İşçiler şu ana kadar beş ilde yüzden fazla sergilediği tek kişilik gösteriyle 45 dakika sahnede kalarak izleyiciye güzel bir akşam yaşattı.

Kendine özgü tarzı ve samimi hikayeleri ile bugüne kadar hem kendisini izleyenlerden hem de sahne sanatlarına uzun yıllar harcamış popüler isimlerin desteğini alan komedyen İşçiler, bu sefer de Samandağ halkına kahkahası bol bir stand up gecesi yaşattı.