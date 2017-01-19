Stancu, Bursaspor'daki İlk İdmanına Çıktı

Cumartesi akşamı Adanaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'un idmanına, Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Rumen oyuncu Bogdan Stancu da katıldı.



Son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar ile taraftarların tepkisine neden olan Bursaspor, hafta sonu oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekipte, akşam saatlerinde yapılan antrenmada Gençlerbirliği'nden transfer edilen 29 yaşındaki Rumen oyuncu Bogdan Stancu da yer aldı. Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Stancu, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve takım arkadaşları ile tanıştı.



Stancu'nun antrenman eksikliği sebebiyle Adanaspor maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi.



Isınma koşularının ardından topla birlikte çalışmalar gerçekleştiren yeşil-beyazlı oyuncuların, antrenman son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Dünkü antrenmana tedavileri sebebiyle çıkmayan Batalla ve Merter Yüce bugünkü antrenmanda yer aldı.



Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.