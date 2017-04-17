Stajyer Avukatlara Kurgusal Duruşma

İzmir Barosu tarafından stajyer avukatlar için İzmir Adliyesi ağır ceza mahkemelerinde kurgusal duruşmalar gerçekleştirildi. İzmir Baro Başkanı Avukat Aydın Özcan stajyer avukatlara, uzmanlaşma tavsiyesinde bulundu.



İzmir Barosu her staj dönemi sonunda gerçekleştirdiği kurgusal duruşma çalışmalarından yenisini 15 Nisan Cumartesi günü, İzmir Adliyesi 5 ve 6. Ağır Ceza mahkemeleri salonlarında gerçekleştirdi. Çalışmaya 190 stajyer avukat katıldı. Bir buçuk ay süren staj dönemi sonunda danışman avukatlarla çalışan stajyer avukatlar, kurgusal duruşmalarla Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Asliye Ticaret ve İş Hukuku alanlarında örnek olaylar üzerinden kurgusal bir duruşma yapıldı. Stajyer avukatlar, mesleklerine adım attıkları bu kurgusal duruşmaya ilgi gösterdi.



"Meslek kurallarına uymalıyız"



Açılış konuşmasını yapan İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan, İzmir Barosu'nun, staj eğitimine büyük önem verdiğini ifade ederek, eğitim süresi boyunca stajyer avukatları gerek teorik gerekse pratik anlamda mesleğe hazır hale getirmek için adeta bir akademi gibi çalıştığını belirtti. Staj döneminin mesleğe hazırlanmak anlamında çok önemli olduğunu vurgulayan Özcan, "Bu dönemde teorik ve pratik olarak kendinizi mesleğe hazırlıyorsunuz. Ayrıca staj yaptığınız bürolardaki çalışmalarınız çok önemli. O büroları mutlaka kendi büronuz gibi düşünür, orada size verilen işleri kendi işinizmiş gibi ele alırsanız mesleğe başladığınızda da hiç zorlanmadan kendi işlerinizi yürütebilirsiniz" dedi. Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Meslek Kuralları konusunda da uyarılarda bulunan Av. Aydın Özcan, "Avukatlık Kanunu'nu baştan sona birkaç defa okuyun, avukatlık meslek kurallarını baştan sona birkaç defa okuyun. Birbirimize saygı göstermeli, meslek kurallarımıza uymalıyız" dedi.



"Bir alanda uzmanlaşmak çok önemli"



İzmir Barosu'nun avukatların mesleki gelişimleri anlamında birçok konferans, seminer ve yabancı dil ağırlıklı cazip kurslar düzenlediğini söyleyen Baro Başkanı Aydın Özcan, "Sözümüz var, uluslararası anlamda seminerler yapacağız. Onlara lütfen katılın. Bir alanda uzmanlaşmak gerçekten çok önemli. İzmir'deki uluslararası davaları, Ege bölgesindeki uluslararası davaları maalesef başka şehirlerden gelen meslektaşlarımız alıyor. Sizler kendinizi iyi geliştirebilirseniz, uzmanlık alanınızı seçebilirseniz beş-on yıl sonra çok iyi bir kariyer sahibi olabilirsiniz. Zamanınızı çok iyi kullanın, kendinizi geliştirin mesleğinizi geliştirin. Bunu yaptığınız zaman İzmir Barosu da sizler sayesinde uluslararası bir baro olur. Tek hedefimiz bu olmalıdır diye düşünüyorum" dedi. İzmir Barosu Başkan Yardımcısı ve Staj Eğitim Merkezi Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Av. Mustafa Çetin ise uzmanlaşmaya dikkat çektiği konuşmasında "Mesleğin başındayken bir konuda yüksek lisans yapın ve uzmanlaşın. Nüfus olarak bizimle aynı olan Almanya'da 164 bin avukat var. Bizde 100 bin avukat var. Ancak 1960'lı yıllardan beri Alman Hukuku'nda uzman avukatlık sistemi gelmiş bir avukat ancak üç konuda uzmanlaşabiliyor. 164 bin avukatın 54 bin tanesi uzmanlaşmış" diye konuştu. - İZMİR