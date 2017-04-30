Stajyer Aşçılar Görev Yerlerine Uğurlandı

Mengen Aşçılar Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesinde 25. dönem aşçılar, staj yapacakları yerlere uğurlandı.



Staj yapacak 410 aşçı adayı öğrenci için okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Mengen Aşçılar Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Okul Müdürü Abdurrahman Erarslan, bu yıl staj döneminin 5 Mayıs tarihinde başlayacağını ve 20 Eylül tarihinde de biteceğini ifade etti.



Erarslan, aşçı adaylarının Ankara, İstanbul, Bodrum, Antalya, Kemer, Belek, Manavgat, Alanya, Fethiye, Marmaris, Bolu ve Side'de bulunan 100 turizm işletmesinde, turistik tesislerde turizme kalifiye eleman olabilmek için yemek eğitimi göreceklerini söyledi.



Konuşmanın ardından aşçı adayları staj yapacakları yerlere uğurlandı.