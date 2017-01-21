Stadyumu Yarış Pistine Çevirdiler!

Her sene farklı yarış serilerinden bir araya gelen pilotların mücadele ettiği Şampiyonlar Yarışı'nın 2017 ayağı bu hafta sonu Amerika'da gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yarışı, genellikle bir stadyum içerisinde ikili pist kurarak farklı serilerden pilotların aynı araçlarla birbirlerine karşı mücadele ettiği bir organizasyon olmasıyla biliniyor.

4-5 farklı aracın yer aldığı mücadelede pilotların grupları kurayla belirleniyor ve buna göre mücadele ediyorlar. Felipe Massa, Helio Castroneves, Tony Kanaan, Jenson Button, David Coulthard, Sebastian Vettel gibi pilotların bu seneki yarışlarda yer alacak pilotlar olacak.