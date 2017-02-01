Stadın İsmi Değişebilir!

Trabzonspor'un ile Medical Park arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesinde özel bir maddenin olduğu iddia edildi.

Trabzonspor ile Medical Park arasında yapılan sponsorluk anlaşmasına göre, herhangi bir firma Medical Park'ın sağladığı koşullardan daha iyi bir koşulla Trabzonspor'un kapısını çalarsa sponsor değişecek.

Böyle bir durumun söz konusu olması halinde Medical Park, bu sponsora isim hakkını devredecek, tazminat talebinde de bulunmayacak. Yapılan bu anlaşma Başkan Usta'nın başarısı olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: Goalbien