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St. Petersburg Saldırısıyla İlgili Türkiye İddiası
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St. Petersburg Saldırısıyla İlgili Türkiye İddiası

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırının davasının görüldüğü mahkemede yargıç, Akram Azimov isimli onuncu zanlının, Türkiye'deki bir terör hücresinden nakit para aldığını söyledi.

St. Petersburg Saldırısıyla İlgili Türkiye İddiası

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırının davasının görüldüğü mahkemede yargıç, Akram Azimov isimli onuncu zanlının, Türkiye'deki bir terör hücresinden nakit para aldığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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