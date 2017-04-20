St. Petersburg Saldırganı, Parayı Türkiye'deki Örgüt Üyesinden Aldı" İddası (2)

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırının davasının görülüğü mahkemede yargıç, Akram Azimov isimli onuncu zanlının, Türkiye'deki bir terör hücresinden nakit para aldığını söyledi.



Rus basınında çıkan haberlere göre, bugün görülen davanın kararını okuyan Hakim Yelena Lenskaya, davanın onuncu sanığı Azimov'un tutuklu yargılanmasına hükmetti. Davadaki delillere göre Azimov'un saldırıyı gerçekleştirmek için parayı Türkiye'de gizlenen bir terörist gruptan, elden teslim aldığı iddia edildi.



Rusya Soruşturma Komitesi, St. Petersburg'da metrodaki terör saldırısını organize ettiği düşünülen kişinin kardeşi Akram Azimov'un, canlı bomba Akbarcon Calilov ile telefonla görüştüğünü ve ona Türkiye'de uluslararası terör örgütü üyesinden aldığı parayı gönderdiğini tespit etti.



Rus haber ajansı RİA'da yer alan habere göre, Azimov'un hapis kararını veren Basmannıy Mahkemesi'nden yapılan açıklamada Azizov'un bu örgüt üyelerinin Rusya topraklarında rahat bir şekilde hareket edebilmeleri için sahte belge hazırladığı belirtildi. Hangi terör örgütünün saldırıyı finanse ettiği açıklanmadı.



Azimov'un da Calilov gibi Aralık 2016 ve Mart 2017'de olmak üzere iki kez Türkiye'ye gittiği saptandı. - Moskova