St. Petersburg'da Bir Gencin Elindeki Patlayıcı Madde Patladı

St. Petersburg'da Çernışevskiy Kütüphanesi'nin yakınında patlama meydana geldi.



Kommersant gazetesi kütüphane yetkililerine dayanarak yaptığı haberde, patlayıcı maddenin 14-15 yaşlarındaki bir gencin elinde patladığı belirtildi. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları genç çocuğun kütüphane yakınlarında elindeki cismi havaya kaldırdıktan sonra patlamanın yaşandığını belirttiler. - Moskova