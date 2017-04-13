St. Petersburg'da Bir Gencin Elindeki Patlayıcı Madde Patladı
St. Petersburg'da Çernışevskiy Kütüphanesi'nin yakınında patlama meydana geldi.
St. Petersburg'da Çernışevskiy Kütüphanesi'nin yakınında patlama meydana geldi.
Kommersant gazetesi kütüphane yetkililerine dayanarak yaptığı haberde, patlayıcı maddenin 14-15 yaşlarındaki bir gencin elinde patladığı belirtildi. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları genç çocuğun kütüphane yakınlarında elindeki cismi havaya kaldırdıktan sonra patlamanın yaşandığını belirttiler. - Moskova