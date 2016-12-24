St. Antuan Kilisesi'nde Noel Ayini Düzenlendi

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA



Hıristiyan alemi Noel'i kutlamaya başladı. Beyoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki St. Antuan Kilisesi'nde, Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi.



Kilise, tören öncesinde Katolikler başta olmak üzere, turistler ve ziyaret amacı gelen Türk vatandaşın akına uğradı. Kiliseye gelen vatandaşlar Noel nedeniyle kilisenin girişinde kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ziyaretçiler kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttular.



Saat 20.00 sıralarında başlayan Noel Ayini'nde İncil'den pasajlar okundu. Küçük bir kız çocuğu ise ilahi okudu. Yapılan duaların ardından ayin sona erdi. Noel Ayini nedeniyle kiliseye gelen Elvan Boran, "Öncelikle tüm Hristiyan aleminin Hristiyan kardeşlerimizin Noelini ve yeni yılını kutluyorum. Bir Müslüman olarak buradayım çünkü bütün dinlerinin aynı şeye hizmet ettiğini düşünüyorum iyi insan olmak ve vicdanlı insan olmak önemlidir diye düşünüyorum. O yüzden bu gece buradayım ve onlara katılıyorum, eşlik ediyorum. Kardeşlerimize yeni yıldan ülkemize huzur ve barış getirmesini diliyorum. Terörün bittiği, artık güzel günlerin bizimle olduğu bir yıl olsun inşallah 2017. Kendim için de aşk, hayırlı eş diliyorum, birde ev almayı diliyorum" diye konuştu. Kiliyese gelen Ayşegül Taşkıran da "2017 den beklentim özellikle bu ülkeyle ilgili daha fazla insan ölmemesi kesinlikle herkesinin huzur içinde olması ve bol bol sağlıklı olması onun dışında kendimle ilgili eğitim ve hayatımı güzel geçmesini istiyorum" dedi.