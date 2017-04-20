SSK Hastaneleri İtirafı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürü olduğu 1998 yılında Savaş Ay'ın sunduğu A Takımı programına katılmıştı. Programda SSK hastanelerinin içler acısı durumu konuşulmuştu. 90'lı yıllarda Türkiye sağlık skandallarıyla gündeme gelen SSK hastanelerini konuşuyordu. Kılıçdaroğlu, 1998 yılında SSK hastanelerinin içler acısı haliyle ilgili ATV'de yayınlanan A Takımı programına katılmış ve bakın nasıl bir savunma yapmıştı? Mikrofonu nasıl tutmuştu?