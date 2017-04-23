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Ssangyong'dan Geleceğe Bakış: Xavl
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Ssangyong'dan Geleceğe Bakış: Xavl

CARMEDYA.COM – SsangYong‘un gelecekteki tasarım ve ürün geliştirmeyle ilgili vizyonunu gösteren yeni XAVL konsepti, İstanbul Auto Show 2017’de otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

Ssangyong'dan Geleceğe Bakış: Xavl

CARMEDYA.COM – SsangYong'un gelecekteki tasarım ve ürün geliştirmeyle ilgili vizyonunu gösteren yeni XAVL konsepti, İstanbul Auto Show 2017'de otomobilseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye'de 2007 yılında Şahsuvaroğlu güvencesiyle satışa sunulmaya başlayan SsangYong, XAVL konseptini Cenevre Otomobil Fuarı'ndan sonra Dünya'da ilk kez İstanbul Autoshow 2017'de otomobil severlerin beğenisine sunuyor. SsangYong XAVL, yolcuları ile duygusal bağ kuran, kullanıcı dostu bir temele dayanıyor. Markanın gelecekteki büyümesine katkıda bulunacak bu stratejik model; sert, maskülen görünümlü ve orijinal bir SUV konsepti ile sunuluyor.

SsangYong, Seul Motor Show'da dünya prömiyerini yaptığı G4 Rexton modeli ile ise, simgesel otantik Rexton'ın marka değerini mirası alıyor. G4 Rexton, Mercedes-Benz'in 7 vitesli otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş sistemi ile XDi220 motorunun kombinasyonunu kullanıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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