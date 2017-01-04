Srilanka'nın Yaban Hayatı DEÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerini Hayran Bıraktı

DEÜ Tıp Fakültesi Sosyal Kültürel Etkinlikler çerçevesinde hazırlanan Çarşamba etkinliklerinde daha önce de Türkiye'de çektiği çeşitli kuş fotoğraflarıyla hazırlanan sunumuyla büyük beğeni toplayan Prof. Dr. Mehmet Öktem'in bu sefer de Güney Asya ülkelerinden SriLanka'da çektiği çoğunluğu yine kuş ve diğer yaban hayvanları fotoğraflarından oluşan video ve fotoğraflı sunum izlendi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle, Tıp Fakültesi Sosyal Kültürel Etkinlikler Kurulu Başkanı Yard. Doç. Dr. Nilgün Yener, öğretim üyeleri, çalışanlar ve öğrencilerin katıldığı sunumda Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem sunum öncesi kuş gözlemi ile ilgili bilgi verdi.

Sunum sonrası sorular üzerine, en çok leoparı fotoğraflarken heyecan ve mutluluk duyduğunu belirten Öktem, bu tür büyük kedilerin özgür ortamlarında çok zor fotoğraflanabildiğini, şans eseri leoparın ekibin karşısına çıktığını söyledi. İzmir'de Sasalı'daki Kuş Cenneti'nin ve İnciraltı'nda flamingoların gözlemlendiği lagünün bu yönden iyi bir fotoğraf mekanı olduğuna da değinen Öktem, Anadolu'da "Allı Turna" olarak bilinen kuşun da aslında Flamingo olarak isimlendirildiğini söyledi. Kuş gözlemciliği ve fotoğraf konusunda bilgi almak isteyenlerin www.trakus.org (Türkiye'nin Anonim Kuşları) sitesinden de faydalanabileceğini belirten Prof. Dr. Öktem bu hobisi sayesinde Türkiye'de ve dünyada pek çok canlıyı fotoğraflama imkanı bulduğunu söyledi.