Sri Lanka'da Savaş Suçları İçin Karma Mahkeme Önerisi

Sri Lanka'da hükümet tarafından kurulan akil adamlar heyeti, ülkede 26 yıl süren iç savaş sırasında işlenen suçlar için uluslararası ve yerel yargıçların birlikte çalışacağı karma mahkemeler kurulması önerisinde bulundu.



Akil insanlardan oluşan 11 kişilik Uzlaşma Mekanizmaları Danışma Görev Grubu, halk temsilcileriyle yaptıkları görüşmeler sonunda bir rapor yayınladı. Raporda, kurulacak mahkemelerin üyelerinin çoğunluğunu Sri Lankalı yargıçların oluşturması ancak yeterli sayıda uluslararası yargıç da içermesi ve her kürsüde en az bir uluslararası yargıcın olması gerektiği belirtildi.



Yabancıların savcılar ve müfettişlerden oluşan özel konseyin de bir parçası olması ve teknik destek sağlaması tavsiye edilen raporda, "Yerel mekanizmalara güven oluştuğunda, gerekli uzmanlık ve yeterlilik milli olarak geliştiğinde uluslararası katılım aşamalı olarak azaltılmalıdır." ifadesine yer verildi.



Birleşmiş Milletler (BM), 2015'te Sri Lanka hükümetine karma mahkemeler kurulması çağrısı yapmış ancak öneriyi başta kabul eden hükümet dana sonra mahkemelerin yalnızca yerel yargıçlardan oluşması konusunda ısrar etmişti.



Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında, Budizmin resmi din ilan edilmesi, Tamilcenin resmi dil olarak kabul edilmesi, Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009 yılında yenilgiye uğratmıştı.



Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.