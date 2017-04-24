Sri Lanka'da Petrol İşçileri Greve Gitti

Sri Lanka'da petrol işçileri hükümeti protesto ederek grev başlattı.



Seylan Petrol İşçileri Birliği Sekreteri D.J. Rajakaruna, devlete bağlı petrol şirketlerinde görev yapan işçilerin, hükümetin onlarca yağ deposunu komşu ülke Hindistan'a kiralamasını protesto etmek amacıyla 12 depolama tesisindeki satış faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.



Yağ deposu faaliyetlerinin devredilmesinin sadece Hindistan'a yarar sağlayacağını belirten Rajakaruna, greve giden işçilerin hükümetten bu kiralamayı iptal etmesini talep ettiğini kaydetti.



Grev dolayısıyla ülkedeki benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu.