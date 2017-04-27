Sri Lanka'da İç Savaşta Kaybolanlar İçin Gösteri Düzenlendi

Sri Lanka'da iç savaş sırasında kaybolan yakınlarını bulmak isteyen ailelere destek için protesto gösterisi düzenlendi.



Ülkede 2009'da sona eren iç savaşa sahne olan, nüfusun büyük bölümü Tamillerden oluşan Northern Province Bölgesi'nde kaybolan yakınlarından haber almak isteyen ailelere destek vermek isteyen çok sayıda kişi sokaklara dökülürken, bölgede gösteri nedeniyle dükkanlar, iş yerleri ve okullar kapatıldı, toplu taşımada aksamalar yaşandı.



Sri Lanka'da geçen haftalarda yakınlarının akıbetini öğrenmek isteyen aileler oturma eylemi düzenlemiş, ancak bu eylemden bir sonuç alamamışlardı.



Tamil Ulusal İttifakı milletvekili Mathiaparanan Abraham Sumanthiran, geçen ay başkent Colombo'da yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin 2015'te BM İnsan Hakları Konseyine verdiği iç savaş suçlarının soruşturulacağı yönündeki sözü hala tutmadığını söylemişti.



Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi, Tamilcenin resmi dil olarak kabul edilmesi, Tamillerin karşılaştığı ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı. Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.



Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.