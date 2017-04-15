Sri Lanka'da Çöp Yığını Çöktü: 10 Ölü

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da çöp yığınlarının çökmesi sonucu en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.



Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, başkentin en yoksul bölgelerinden Meetotamulla'da dev çöp yığınının çökmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.



Olayda evleri yıkılan 75 kişinin yakındaki okula sevk edildiğinin belirtildiği açıklamada, askerlerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.



Kazanın, ülkede yeni yıl kutlamaları sırasında yaşandığı ifade edildi.



Son birkaç yıldır, başkentin çöplerinin toplandığı Meetotamulla'da derme çatma evlerde yaşayan halk, sağlıklarının tehlikede olduğu gerekçesiyle protestolar düzenliyordu.