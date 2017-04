Srebrenitsa'ya Yapılacak Yatırımlar Önemli"

SREBRENİTSA/ Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Sırp Cumhuriyeti'ndeki Srebrenitsa ve Bratunac şehirlerinde temaslarda bulunan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'teki toprak bütünlüğünün ve ülkenin birlikteliğinin Türkiye açısından çok önem taşıdığını belirterek, geçmişte yaşananların tekrarlanmaması açısından Srebrenitsa ve bölgeye yapılacak yatırımların önemli olduğunu ifade etti.



Büyükelçi Koç, Srebrenitsa'daki temasları kapsamında Belediye Başkanı Mladen Grujicic ile bir araya geldi.



Koç, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, birlikte, barış içerisinde yaşamanın ne kadar önemli olduğunu görüşmede bir kez daha vurguladıklarını belirtti. Koç, toplantıda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) bölgede yapacağı yatırımları, Ziraat Bankası'nın kredi kanalları ile gelecekte yapılacak hangi projeleri yönlendirebileceğini ele aldıklarını aktardı.



"Bosna Hersek'teki toprak bütünlüğü ve ülkenin birlikteliği Türkiye açısından çok önem taşıyor. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması açısından Srebrenitsa ve bölgeye yapılacak yatırımlar önemli." ifadesini kullanan Koç, Türkiye'nin her zaman projeleri ile işbirliğine açık olduğunu, bu konuda sunulacak projelere de destek olmaya gayret edeceklerini söyledi.



Grujicic de Türkiye'nin Srebrenitsa'ya daha önce tarım ve çeşitli altyapı projeleri kapsamında yardım sağladığını anımsatarak, söz konusu işbirliğinin bundan sonraki dönemde daha da güçleneceğini kaydetti.



Herkesin Srebrenitsa'daki önceliğinin halkın bölgede yaşamını sürdürüp, dışarıya göç etmemesi için onlara daha iyi koşullar sağlamak olduğuna dikkat çeken Grujicic, "Srebrenitsa'nın özellikle tarım ve diğer alanlarda potansiyeli var. Tüm projelerimizle, tüm Srebrenitsa vatandaşlarına odaklanıyoruz. Somut projelerle istihdam yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Büyükelçi Koç, görüşme öncesinde Srebrenitsa'daki Potoçari Şehit Mezarlığı'nı ziyaret ederek Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı, dua etti. Koç, ayrıca şehitliğin yanındaki "Uluslararası Toplumun Başarısızlığı Sergisi"ni gezdi.



"Geri dönüş yapmaya karar veren halkın yaşam şartlarını ve hayat kalitesini yükseltmek ciddi bir konu"



Büyükelçi Koç, Bratunac Belediye Başkanı Nedeljko Mladenovic ile de bir araya geldi. Mladenovic, Koç'a savaş sonrası çok sayıda vatandaşın şehre geri dönüş yaptığını ve bu açıdan yatırım alanlarının oluşmasının önemli olduğunu aktardı.



Bratunac'taki bir kültür merkezinde gerçekleşen programa da katılan Koç, sergilenen halk oyunları gösterisini izleyerek, buradaki çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.



Koç, temasları kapsamında Bosna Hersek Federasyonu Göçmen ve Sığınmacılar Bakanı Edin Ramic ile de bir araya geldi.



Ramic, burada yaptığı açıklamada, özellikle doğu Bosna bölgesinde dönüş yapmaya karar veren halkın yaşam şartlarını ve hayat kalitesini yükseltmenin ciddi bir konu olduğunu belirterek, onlara destek vermek amaçlı projelerin önemli olduğunu dile getirdi.



Geri dönüş yapan ailelere hayvancılık ve et ihracatı konusunda Türkiye'nin çok güçlü destek vereceği ortak görüşünün olduğunun altını çizen Ramic, "Türkiye'nin yetkili kurumlarıyla görüşmeler yapıyoruz. Et ihracatı kotasına giren miktarın bir kısmının satışını geri dönüş yapanlara ayırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Temaslarının ardından değerlendirmede bulunan Koç, Stebrenitsa ve Bratunac'ın savaş sonrası geri dönüşler bakımından önemli merkezler oluşturduğuna dikkat çekerek, yatırıma yönelik projelerin söz konusu geri dönüşlerin teşvik edilmesi ve geri dönenlerin istihdamı bakımından son derece önemli olduğunu kaydetti.



Srebrenitsa ve Bratunac'da beraber yaşamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Koç, "Türkiye Bosna Hersek'in bütünlüğü ve beraberliğine her zaman destek oldu, bundan sonra da destek olmaya devam edecek. Biz bu mesajlarımızı belediye başkanlarımıza ilettik. Belediye başkaları da bu konudaki kararlılıklarını, isteklerini dile getirdiler. Bu şehirlerin birlikte yaşamanın en güzel örnekleri olarak devamını biz de temenni ediyoruz." dedi.