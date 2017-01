Yüksek lisans döneminden beri SQL performans tuning ile ilgilenen Barış Demirci'nin 11 yıllık veritabanı sistem yöneticiliği, 6 yıllık veritabanı uygulamaları geliştirme deneyimi bulunuyor. Eğitim 28 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 13.30 - 15.30 arasında Bilgisayar Mühendisleri Odası İzmir Temsilciliği'nde gerçekleşecek.



Not: Eğitim herkese açık, kontejyan sınırlı, aidat borcu bulunmayan üyelerimiz kayıtta önceliklidir. Lütfen Eventbrite'tan kayıt olup üyelik durumunuzu belirtiniz. Eğitim öncesi aidat borcunuzu ödeyebilir ya da üye olabilirsiniz.



SQL ve Performans Tuning (Net 2 saat)



SQL Performans tuning prensipleri







SQL ile ilgili doğru bilinen yanlışlar







Veritabanı fonksiyonu ve prosedürü yazarken yapılan yanlışlar







Gizli kartezyan çarpım örnekleri







Veritabanı three logic mantığının anlatılması







Dört koşulu birden sağlayan SQL sorguları







Geliştiricilerin en az bildiği DATE tipi ve ilgili örnekler







Index mimarisi







Tablo constraint'leri ile ilgili örnekler







Not : SQL sorguları Oracle veritabanı üzerinde uygulamalı anlatılacak.



Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Yazılım ve Bilişim Mühendisleri Bilgisayar Mühendisleri Odası'na üye, bu bölümlerin öğrencileri genç üye olabilir.



Üye olmak için gerekli belgeler:



-BMO Üye Kayıt Formu



-Lisans diplomasının onaylı sureti (noter veya aslı gibidir onaylı örneği) ya da (e-devlet sistemi üzerinden alınmış mezuniyet belgesi ve diplomanın fotokopisi)



-3 adet vesikalık fotoğraf,



-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,



-Bir sefere mahsus 37.5 TL kayıt ücreti, 12.5 TL bir aylık aidat olmak üzere 50 TL.



Üye olurken nakit ya da banka aracılığıyla ödeyebilirsiniz.



Herhangi bir işte çalışmıyorsanız "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" getirerek (e-devlet üzerinden alınabilir) aidat muafiyetinden yararlanabilirsiniz.



(Banka ve Şube hesap bilgileri: Garanti Bankası Necatibey Şubesi ; IBAN : TR92 0006 2000 1300 0006 2958 49)



BMO-Genç üyeliği için gerekli belgeler:



-BMO-Genç Üye Kayıt Formu



-Öğrenci belgesi ya da öğrenci kimlik kartı fotokopisi



-2 adet vesikalık fotoğraf



-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,



-Oda kayıt ücreti ve aidatı alınmaz.