Spotify'den Öğrencilere Özel Yüzde Elli İndirim

Dünyanın en çok tercih edilen online müzik platformu Spotify, geçtiğimiz günlerde öğrencileri sevindirecek bir haber verdi. Spotify'in aldığı bu radikal kararın ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 31 ülkede de öğrencilere yüzde 50'lik bir indirim yapıldı ve bu indirimle birlikte öğrencilerin kullandıkları paketin fiyatı 13,99 TL'den 6,99 TL'ye düşürüldü.



"Öğrenci için Premium" paketinin 18 Nisan tarihinde 31 ülkede aynı anda duyurulmasının ardından, bu ülkelerde eğitimlerine devam eden lise ve üniversite öğrencileri kendi ülkelerinde ödedikleri lokal fiyatın yarısı kadar bir ücret ödeyerek Spotify Premium hesap sahibi olabiliyorlar.



Spotify tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamalarda sınırlı bir kontenjan olduğu ve bu indirimden faydalanmak isteyen öğrencilerin hızlı bir şekilde başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.



Bu indirimden faydalanmak isteyen öğrencilerin yapması gereken ise oldukça basit: Spotify'in "Öğrenci için Premium" adresinden yapılacak olan başvurularda, Spotify'e eğitim hayatınıza devam ettiğinize dair bir öğrenci belgesi yollamanız yeterli. Yapılan incelemelerin sonucunda belgenizin geçerliliği kabul edildiği takdirde, eğitim hayatınız bitene kadar sunulan bu indirimden yararlanma hakkına sahip oluyorsunuz.