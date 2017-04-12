Spot Piyasada Elektrik İşlem Hacmi Azaldı
Spot piyasada işlem hacmi düne göre 0,12 azalarak 53 milyon 843 bin 7 liraya geriledi.
Spot piyasada işlem hacmi düne göre 0,12 azalarak 53 milyon 843 bin 7 liraya geriledi.
Kaynak: Dunya.com
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