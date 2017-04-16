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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 4,6 Azaldı
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Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 4,6 Azaldı

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 4,6 azaldı.

Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 4,6 Azaldı

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 4,6 azaldı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 356 milyon 807 bin 669 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 4,6 düşüşle 147,47 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 16 Nisan'da 207,65 lira, en düşük 10 Nisan'da 29,99 lira olarak hesaplandı. Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 138,84 lira olarak gerçekleşti.

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