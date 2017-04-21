Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 3 Azaldı
Spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne yaklaşık yüzde 3 azalarak 49 milyon 324 bin 152 lira oldu.
-
İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler
-
Rusya'dan çok sert Türkiye açıklaması!
-
Dev şirketin fabrika satış ihalesinde çatışma çıktı!
-
Bakan müjdeyi verdi! 40 bin kişi işe alınacak
-
TÜSİAD'dan kritik referandum yorumu: Şüpheler sonlandırılmalı
-
Böyle fırsatçılık görülmedi! Ayda 4,5 milyon TL kazanıyorlar
-
Son dakika! CHP'den mühürsüz oylarla ilgili yeni hamle