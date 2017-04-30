Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yüzde 15,1 Yükseldi

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 15,1 arttı.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 359 milyon 617 bin 528 liralık işlem hacmine ulaşıldı.



Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı, bu hafta geçen haftaya göre yüzde 15,1 yükselerek 147,26 lira oldu.



Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 28 Nisan'da 205,14 lira, en düşük 24 Nisan'da 96 lira olarak hesaplandı.



Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 145,69 lira olarak gerçekleşti.